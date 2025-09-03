Više o XMX

XMax Logotip

XMax Cijena (XMX)

Neuvršten

1 XMX u USD cijena uživo:

0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena XMax (XMX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:21:21 (UTC+8)

XMax (XMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00639084
$ 0.00639084$ 0.00639084

$ 0
$ 0$ 0

-7.53%

-7.53%

XMax (XMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000131. Tijekom protekla 24 sata, XMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMX je $ 0.00639084, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XMax (XMX)

$ 35.37K
$ 35.37K$ 35.37K

$ 39.30K
$ 39.30K$ 39.30K

27.00B
27.00B 27.00B

30,000,000,000.0
30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XMax je $ 35.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMX je 27.00B, s ukupnom količinom od 30000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.30K.

XMax (XMX) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XMax u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XMax u USD iznosila je $ +0.0000001584.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XMax u USD iznosila je $ +0.0000001645.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XMax u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000001584+12.10%
60 dana$ +0.0000001645+12.56%
90 dana$ 0--

Što je XMax (XMX)

XMax is an all-in-one development ecosystem which makes it easier for entertainment industry developers to create DAPPs. We believe in the future of blockchain technology and know that by providing developers with a set of easy to use tools and the knowledge to use them we can share blockchain applications with a global user base. XMax is a blockchain and developer ecosystem for building decentralized games and entertainment DAPPs. Our blockchain supports game developers with a high TPS mainchain and integrated sidechains for transaction-intensive DAPPs. XMax Includes: Game & Entertainment DAPP SDK, APIs, Smart Contract and DAPP Templates, 3D Game Engine, Developer Docs & Education. With XMax developers can program complex DAPPs (Blockchain APPs) using WebX.js, a JavaScript type language which our team created to simplify blockchain programming. With WebX.js developers can focus more on creating great applications and less on blockchain infrastructure. Once a DAPP has been created, users will be able to easily download it from the XMX APP Store. We make this experience as simple as opening your phone. XMax is a decentralized ecosystem which allows DAPP developers to involve users in the design process and via Asset Tokens crowdfund the development of their projects. We believe the future of blockchain technology belongs to developers and users.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

XMax Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XMax (XMX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XMax (XMX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XMax.

Provjerite XMax predviđanje cijene sada!

XMX u lokalnim valutama

XMax (XMX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XMax (XMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XMax (XMX)

Koliko XMax (XMX) vrijedi danas?
Cijena XMX uživo u USD je 0.00000131 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XMX u USD?
Trenutačna cijena XMX u USD je $ 0.00000131. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XMax?
Tržišna kapitalizacija za XMX je $ 35.37K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XMX?
Količina u optjecaju za XMX je 27.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XMX?
XMX je postigao ATH cijenu od 0.00639084 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XMX?
XMX je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XMX?
24-satni obujam trgovanja za XMX je -- USD.
Hoće li XMX još narasti ove godine?
XMX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XMX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:21:21 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.