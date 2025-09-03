XMax (XMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00639084$ 0.00639084 $ 0.00639084 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -7.53% Promjena cijene (7D) -7.53%

XMax (XMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00000131. Tijekom protekla 24 sata, XMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMX je $ 0.00639084, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMX se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XMax (XMX)

Tržišna kapitalizacija $ 35.37K$ 35.37K $ 35.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 39.30K$ 39.30K $ 39.30K Količina u optjecaju 27.00B 27.00B 27.00B Ukupna količina 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XMax je $ 35.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMX je 27.00B, s ukupnom količinom od 30000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 39.30K.