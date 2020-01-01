Xitcoin ($XTC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Xitcoin ($XTC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Xitcoin ($XTC) Informacije Xitcoin ($XTC) is a decentralized token deployed on the Cronos blockchain, designed to enable secure and efficient digital transactions. With a focus on interoperability and scalability, Xitcoin aims to support a modular Web3 ecosystem. The project combines simplicity with long-term utility, as it prepares to integrate into its own native blockchain while remaining active on Cronos and other compatible networks through wrapped versions. This dual approach ensures adaptability, ecosystem growth, and cross-platform relevance. Službena web stranica: https://xitcoin.org/ Bijela knjiga: https://xitcoin.org/files/xitcoin-whitepaper-en.pdf Kupi $XTC odmah!

Xitcoin ($XTC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Xitcoin ($XTC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 176.19K $ 176.19K $ 176.19K Ukupna količina: $ 5.25B $ 5.25B $ 5.25B Količina u optjecaju: $ 5.25B $ 5.25B $ 5.25B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 176.19K $ 176.19K $ 176.19K Povijesni maksimum: $ 0.00006216 $ 0.00006216 $ 0.00006216 Povijesni minimum: $ 0.00000976 $ 0.00000976 $ 0.00000976 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Xitcoin ($XTC)

Xitcoin ($XTC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Xitcoin ($XTC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj $XTC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja $XTC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku $XTC tokena, istražite $XTC cijenu tokena uživo!

$XTC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide $XTC? Naša $XTC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte $XTC predviđanje cijene tokena odmah!

