Xing Xing (XING) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00026289 24-satna najviša cijena $ 0.00027487 Najviša cijena ikada $ 0.0342425 Najniža cijena $ 0.00008121 Promjena cijene (1H) -1.13% Promjena cijene (1D) -0.63% Promjena cijene (7D) +1.12%

Xing Xing (XING) cijena u stvarnom vremenu je $0.00027018. Tijekom protekla 24 sata, XINGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00026289 i najviše cijene $ 0.00027487, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XING je $ 0.0342425, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008121.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XING se promijenio za -1.13% u posljednjih sat vremena, -0.63% u posljednjih 24 sata i +1.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xing Xing (XING)

Tržišna kapitalizacija $ 267.26K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 267.26K Količina u optjecaju 989.19M Ukupna količina 989,187,844.075022

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xing Xing je $ 267.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XING je 989.19M, s ukupnom količinom od 989187844.075022. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 267.26K.