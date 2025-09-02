XIDR (XIDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00129983$ 0.00129983 $ 0.00129983 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) +3.12% Promjena cijene (7D) +8.09% Promjena cijene (7D) +8.09%

XIDR (XIDR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XIDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XIDR je $ 0.00129983, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XIDR se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +3.12% u posljednjih 24 sata i +8.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XIDR (XIDR)

Tržišna kapitalizacija $ 141.41K$ 141.41K $ 141.41K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Količina u optjecaju 2.11B 2.11B 2.11B Ukupna količina 69,080,004,683.32 69,080,004,683.32 69,080,004,683.32

Trenutačna tržišna kapitalizacija XIDR je $ 141.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XIDR je 2.11B, s ukupnom količinom od 69080004683.32. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.62M.