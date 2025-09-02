Više o XLG

XLG Informacije o cijeni

XLG Službena web stranica

XLG Tokenomija

XLG Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

xiao lang gou Logotip

xiao lang gou Cijena (XLG)

Neuvršten

1 XLG u USD cijena uživo:

$0.00019097
$0.00019097$0.00019097
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena xiao lang gou (XLG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:24:33 (UTC+8)

xiao lang gou (XLG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00303648
$ 0.00303648$ 0.00303648

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.41%

-3.96%

-3.96%

xiao lang gou (XLG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XLGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XLG je $ 0.00303648, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XLG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.41% u posljednjih 24 sata i -3.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xiao lang gou (XLG)

$ 190.97K
$ 190.97K$ 190.97K

--
----

$ 190.97K
$ 190.97K$ 190.97K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija xiao lang gou je $ 190.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XLG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 190.97K.

xiao lang gou (XLG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz xiao lang gou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz xiao lang gou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz xiao lang gou u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz xiao lang gou u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.41%
30 dana$ 0-6.09%
60 dana$ 0+12.49%
90 dana$ 0--

Što je xiao lang gou (XLG)

xiao lang gou (小狼狗) is your chinese wolfdog quant boyfriend. he might be cool and domineering but he'll make you feel secure. xiao lang gou is for the people. driven by the community, xiao lang gou is a symbol of strength, protection, and reliability that resonates with everyone who values these core principles. rooted in the fierce and protective spirit of the chinese wolfdog, xiao lang gou stands unwaveringly for the people. join the pack, embrace the power, and feel the security that only xiao lang gou can provide. together, we rise stronger.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs xiao lang gou (XLG)

Službena web-stranica

xiao lang gou Predviđanje cijene (USD)

Koliko će xiao lang gou (XLG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših xiao lang gou (XLG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za xiao lang gou.

Provjerite xiao lang gou predviđanje cijene sada!

XLG u lokalnim valutama

xiao lang gou (XLG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike xiao lang gou (XLG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XLG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o xiao lang gou (XLG)

Koliko xiao lang gou (XLG) vrijedi danas?
Cijena XLG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XLG u USD?
Trenutačna cijena XLG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija xiao lang gou?
Tržišna kapitalizacija za XLG je $ 190.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XLG?
Količina u optjecaju za XLG je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XLG?
XLG je postigao ATH cijenu od 0.00303648 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XLG?
XLG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XLG?
24-satni obujam trgovanja za XLG je -- USD.
Hoće li XLG još narasti ove godine?
XLG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XLG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:24:33 (UTC+8)

xiao lang gou (XLG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.