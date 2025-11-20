Xian Cijena danas

Trenutačna cijena Xian (XIAN) danas je $ 0.00847376, s promjenom od 47.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XIAN u USD je $ 0.00847376 po XIAN.

Xian trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 146,577, s količinom u optjecaju od 17.30M XIAN. Tijekom posljednja 24 sata, XIAN trgovao je između $ 0.00569235 (niska) i $ 0.01056192 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01092697, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00287465.

U kratkoročnim performansama, XIAN se kretao +32.45% u posljednjem satu i +28.99% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Xian (XIAN)

Tržišna kapitalizacija $ 146.58K$ 146.58K $ 146.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 941.52K$ 941.52K $ 941.52K Količina u optjecaju 17.30M 17.30M 17.30M Ukupna količina 111,109,835.0 111,109,835.0 111,109,835.0

