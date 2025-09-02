xHaven (XVN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00731519 24-satna najviša cijena $ 0.00783285 Najviša cijena ikada $ 0.01320028 Najniža cijena $ 0.00459209 Promjena cijene (1H) -0.66% Promjena cijene (1D) -6.38% Promjena cijene (7D) -11.11%

xHaven (XVN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00729447. Tijekom protekla 24 sata, XVNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00731519 i najviše cijene $ 0.00783285, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XVN je $ 0.01320028, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00459209.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XVN se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, -6.38% u posljednjih 24 sata i -11.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xHaven (XVN)

Tržišna kapitalizacija $ 379.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.83M Količina u optjecaju 51.83M Ukupna količina 250,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija xHaven je $ 379.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XVN je 51.83M, s ukupnom količinom od 250000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.83M.