Xgrow (XGR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00003523 $ 0.00003523 $ 0.00003523 24-satna najniža cijena $ 0.00004232 $ 0.00004232 $ 0.00004232 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00003523$ 0.00003523 $ 0.00003523 24-satna najviša cijena $ 0.00004232$ 0.00004232 $ 0.00004232 Najviša cijena ikada $ 0.00044927$ 0.00044927 $ 0.00044927 Najniža cijena $ 0.0000268$ 0.0000268 $ 0.0000268 Promjena cijene (1H) +1.88% Promjena cijene (1D) -11.79% Promjena cijene (7D) -13.75% Promjena cijene (7D) -13.75%

Xgrow (XGR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003675. Tijekom protekla 24 sata, XGRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003523 i najviše cijene $ 0.00004232, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XGR je $ 0.00044927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000268.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XGR se promijenio za +1.88% u posljednjih sat vremena, -11.79% u posljednjih 24 sata i -13.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xgrow (XGR)

Tržišna kapitalizacija $ 27.73K$ 27.73K $ 27.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.16K$ 34.16K $ 34.16K Količina u optjecaju 754.65M 754.65M 754.65M Ukupna količina 929,650,816.868801 929,650,816.868801 929,650,816.868801

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xgrow je $ 27.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XGR je 754.65M, s ukupnom količinom od 929650816.868801. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.16K.