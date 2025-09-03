Više o XGR

Xgrow Logotip

Xgrow Cijena (XGR)

Neuvršten

1 XGR u USD cijena uživo:

--
----
-11.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Xgrow (XGR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:55:54 (UTC+8)

Xgrow (XGR) Informacije o cijeni (USD)

Xgrow (XGR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003675. Tijekom protekla 24 sata, XGRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00003523 i najviše cijene $ 0.00004232, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XGR je $ 0.00044927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000268.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XGR se promijenio za +1.88% u posljednjih sat vremena, -11.79% u posljednjih 24 sata i -13.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xgrow (XGR)

$ 27.73K
$ 27.73K$ 27.73K

--
----

$ 34.16K
$ 34.16K$ 34.16K

754.65M
754.65M 754.65M

929,650,816.868801
929,650,816.868801 929,650,816.868801

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xgrow je $ 27.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XGR je 754.65M, s ukupnom količinom od 929650816.868801. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 34.16K.

Xgrow (XGR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Xgrow u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Xgrow u USD iznosila je $ +0.0000106118.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Xgrow u USD iznosila je $ +0.0000055982.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Xgrow u USD iznosila je $ -0.000012140090084307114.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-11.79%
30 dana$ +0.0000106118+28.88%
60 dana$ +0.0000055982+15.23%
90 dana$ -0.000012140090084307114-24.83%

Što je Xgrow (XGR)

Xgrow is a modular, AI-powered system designed to automate plant cultivation and manage environmental conditions. The project focuses on applications in horticulture, biological laboratories, terrariums, and the biotech industry. Xgrow enables users to create their own intelligent systems for climate and nutrient management without requiring programming knowledge. Thanks to integration with IoT and machine learning algorithms, the system is capable of making autonomous decisions, significantly reducing the need for human intervention

Resurs Xgrow (XGR)

Službena web-stranica

Xgrow Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Xgrow (XGR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Xgrow (XGR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Xgrow.

Provjerite Xgrow predviđanje cijene sada!

XGR u lokalnim valutama

Xgrow (XGR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Xgrow (XGR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XGR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Xgrow (XGR)

Koliko Xgrow (XGR) vrijedi danas?
Cijena XGR uživo u USD je 0.00003675 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XGR u USD?
Trenutačna cijena XGR u USD je $ 0.00003675. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Xgrow?
Tržišna kapitalizacija za XGR je $ 27.73K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XGR?
Količina u optjecaju za XGR je 754.65M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XGR?
XGR je postigao ATH cijenu od 0.00044927 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XGR?
XGR je vidio ATL cijenu od 0.0000268 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XGR?
24-satni obujam trgovanja za XGR je -- USD.
Hoće li XGR još narasti ove godine?
XGR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XGR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
