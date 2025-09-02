xFUND (XFUND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 41.71 24-satna najviša cijena $ 190.02 Najviša cijena ikada $ 10,139.65 Najniža cijena $ 41.71 Promjena cijene (1H) +1.69% Promjena cijene (1D) +1.73% Promjena cijene (7D) -3.45%

xFUND (XFUND) cijena u stvarnom vremenu je $189.98. Tijekom protekla 24 sata, XFUNDtrgovalo je između najniže cijene $ 41.71 i najviše cijene $ 190.02, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XFUND je $ 10,139.65, dok je najniža cijena svih vremena $ 41.71.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XFUND se promijenio za +1.69% u posljednjih sat vremena, +1.73% u posljednjih 24 sata i -3.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xFUND (XFUND)

Tržišna kapitalizacija $ 1.90M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.90M Količina u optjecaju 9.97K Ukupna količina 9,971.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija xFUND je $ 1.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XFUND je 9.97K, s ukupnom količinom od 9971.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.90M.