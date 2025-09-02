Xfinite Entertainment Cijena (XET)
Xfinite Entertainment (XET) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XETtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XET je $ 31.99, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XET se promijenio za +3.02% u posljednjih sat vremena, +1.36% u posljednjih 24 sata i +2.42% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Xfinite Entertainment je $ 310.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XET je 2.33B, s ukupnom količinom od 4000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 533.33K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Xfinite Entertainment u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Xfinite Entertainment u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Xfinite Entertainment u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Xfinite Entertainment u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+1.36%
|30 dana
|$ 0
|+1.30%
|60 dana
|$ 0
|+29.92%
|90 dana
|$ 0
|--
What is Xfinite? Xfinite is a decentralized entertainment ecosystem built on Algorand blockchain. The first dApp in our ecosystem - Mzaalo incentivizes content consumers for watching content. It is a gamified video on demand platform with over 12,000 movies and Live Tv, 1500 music tracks and much more... The dApp is currently available on iOS, android and web. To learn more about Mzaalo visit: https://mzaalo.com/ How is Xfinite disrupting the entertainment ecosystem? Through their decentralized network, Xfinite aims to bring mass adoption of Blockchain as a technology across the globe (mainly through non-native crypto users). Xfinite’s watch to earn model will empower millions of users to have access to premium content at their disposal and earn crypto rewards. The blockchain enterprise already has partnered with 600+ loyalty partners across the globe to provide utility to its ecosystem participants. Xfinite is also on the anvil of launching their NFT marketplace that will facilitate XET holders to buy or sell NFTs. Who are Xfinite’s ecosystem enablers? Xfinite is powered by Algorand and backed by participants like Borderless Capital, Algorand, Shima Capital, Ceras Ventures, Black Mamba and FBG Capital. Xfinite also has established partnerships with esteemed organizations like Daimler, Josh, DailyHunt, and Eros Now. How is the XET token dispersed in the ecosystem? 25% of XET tokens This will open up avenues for potential investors to become representatives of the token itself. 28.75% of XET tokens - Rewards Utility A pool of 28.75% of XET tokens are segmented to incentivize XET ecosystem participants for contributing to the platform. 10% of XET reserves for the team For longer sustainability of the project and to keep the team consciously invested, 10% of XET will be reserved for the team members as an incentive for their contribution towards the project. 10% of XET for Strategic Partners Xfinite’s ecosystem has some ‘reach enablers’ who contribute to the development of the project. Partnerships play a pivotal role in the XET landscape. To reward them for their efforts, 10% of XET tokens are kept in reserves. 11.25% of XET for XSPO - Xfinite Staking Pool Offering We aim to launch our XET staking pool (XSPO) for XET token holders to earn yields by staking their tokens into the pool for a defined period. Where is XET listed? Xfinite Entertainment Token, $XET is listed on Bitmart and MEXC. Who are the people behind Xfinite Entertainment Token? The core team of Xfinite Entertainment Token boast of a cumulative experience of 25+ years. The team has been associated with Goldman Sachs, Viacom, Discovery, Sentinel and Autonomy. The blockchain team at Xfinite has a long- standing association with Algorand’s blockchain technology.
Koliko će Xfinite Entertainment (XET) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Xfinite Entertainment (XET) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Xfinite Entertainment.
Provjerite Xfinite Entertainment predviđanje cijene sada!
Razumijevanje tokenomike Xfinite Entertainment (XET) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XET opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.