Xetra AI (XETRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.092258 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.72% Promjena cijene (7D) -8.88%

Xetra AI (XETRA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XETRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XETRA je $ 0.092258, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XETRA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.72% u posljednjih 24 sata i -8.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xetra AI (XETRA)

Tržišna kapitalizacija $ 27.60K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.60K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xetra AI je $ 27.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XETRA je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.60K.