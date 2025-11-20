XERO AI Cijena danas

Trenutačna cijena XERO AI (XERAI) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XERAI u USD je -- po XERAI.

XERO AI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,990.28, s količinom u optjecaju od 100.00M XERAI. Tijekom posljednja 24 sata, XERAI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, XERAI se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu XERO AI (XERAI)

Tržišna kapitalizacija $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.99K$ 8.99K $ 8.99K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

