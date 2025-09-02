Xerberus (XER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.01194083 24-satna najviša cijena $ 0.01265997 Najviša cijena ikada $ 0.0209752 Najniža cijena $ 0.00268313 Promjena cijene (1H) -0.16% Promjena cijene (1D) -2.24% Promjena cijene (7D) -9.71%

Xerberus (XER) cijena u stvarnom vremenu je $0.01209541. Tijekom protekla 24 sata, XERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01194083 i najviše cijene $ 0.01265997, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XER je $ 0.0209752, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00268313.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XER se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -2.24% u posljednjih 24 sata i -9.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xerberus (XER)

Tržišna kapitalizacija $ 2.90M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.10M Količina u optjecaju 239.55M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xerberus je $ 2.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XER je 239.55M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.10M.