Xerberus Logotip

Xerberus Cijena (XER)

Neuvršten

1 XER u USD cijena uživo:

$0.01209538
-2.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Xerberus (XER)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:24:12 (UTC+8)

Xerberus (XER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01194083
24-satna najniža cijena
$ 0.01265997
24-satna najviša cijena

$ 0.01194083
$ 0.01265997
$ 0.0209752
$ 0.00268313
-0.16%

-2.24%

-9.71%

-9.71%

Xerberus (XER) cijena u stvarnom vremenu je $0.01209541. Tijekom protekla 24 sata, XERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01194083 i najviše cijene $ 0.01265997, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XER je $ 0.0209752, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00268313.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XER se promijenio za -0.16% u posljednjih sat vremena, -2.24% u posljednjih 24 sata i -9.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xerberus (XER)

$ 2.90M
--
$ 12.10M
239.55M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Xerberus je $ 2.90M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XER je 239.55M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.10M.

Xerberus (XER) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Xerberus u USD iznosila je $ -0.00027805440948011.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Xerberus u USD iznosila je $ +0.0057566446.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Xerberus u USD iznosila je $ +0.0275221184.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Xerberus u USD iznosila je $ +0.006245760234059417.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00027805440948011-2.24%
30 dana$ +0.0057566446+47.59%
60 dana$ +0.0275221184+227.54%
90 dana$ +0.006245760234059417+106.77%

Što je Xerberus (XER)

Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility.

Xerberus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Xerberus (XER) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Xerberus (XER) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Xerberus.

Provjerite Xerberus predviđanje cijene sada!

XER u lokalnim valutama

Xerberus (XER) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Xerberus (XER) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XER opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Xerberus (XER)

Koliko Xerberus (XER) vrijedi danas?
Cijena XER uživo u USD je 0.01209541 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XER u USD?
Trenutačna cijena XER u USD je $ 0.01209541. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Xerberus?
Tržišna kapitalizacija za XER je $ 2.90M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XER?
Količina u optjecaju za XER je 239.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XER?
XER je postigao ATH cijenu od 0.0209752 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XER?
XER je vidio ATL cijenu od 0.00268313 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XER?
24-satni obujam trgovanja za XER je -- USD.
Hoće li XER još narasti ove godine?
XER mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XER predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:24:12 (UTC+8)

Xerberus (XER) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.