Xensei (XSEI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0038594 24-satna najniža cijena $ 0.00398027 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0038594 24-satna najviša cijena $ 0.00398027 Najviša cijena ikada $ 0.03898872 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) +3.11% Promjena cijene (7D) +2.35%

Xensei (XSEI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00397986. Tijekom protekla 24 sata, XSEItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0038594 i najviše cijene $ 0.00398027, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSEI je $ 0.03898872, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSEI se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +3.11% u posljednjih 24 sata i +2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xensei (XSEI)

Tržišna kapitalizacija $ 79.60K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.60K Količina u optjecaju 20.00M Ukupna količina 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xensei je $ 79.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSEI je 20.00M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.60K.