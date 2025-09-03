Više o XSEI

XSEI Informacije o cijeni

XSEI Bijela knjiga

XSEI Službena web stranica

XSEI Tokenomija

XSEI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Xensei Logotip

Xensei Cijena (XSEI)

Neuvršten

1 XSEI u USD cijena uživo:

$0.00397986
$0.00397986$0.00397986
+3.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Xensei (XSEI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:41:19 (UTC+8)

Xensei (XSEI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0038594
$ 0.0038594$ 0.0038594
24-satna najniža cijena
$ 0.00398027
$ 0.00398027$ 0.00398027
24-satna najviša cijena

$ 0.0038594
$ 0.0038594$ 0.0038594

$ 0.00398027
$ 0.00398027$ 0.00398027

$ 0.03898872
$ 0.03898872$ 0.03898872

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+3.11%

+2.35%

+2.35%

Xensei (XSEI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00397986. Tijekom protekla 24 sata, XSEItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0038594 i najviše cijene $ 0.00398027, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XSEI je $ 0.03898872, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XSEI se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, +3.11% u posljednjih 24 sata i +2.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xensei (XSEI)

$ 79.60K
$ 79.60K$ 79.60K

--
----

$ 79.60K
$ 79.60K$ 79.60K

20.00M
20.00M 20.00M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xensei je $ 79.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XSEI je 20.00M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 79.60K.

Xensei (XSEI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Xensei u USD iznosila je $ +0.00012011.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Xensei u USD iznosila je $ -0.0002954667.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Xensei u USD iznosila je $ +0.0002317472.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Xensei u USD iznosila je $ -0.00597381449652316.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00012011+3.11%
30 dana$ -0.0002954667-7.42%
60 dana$ +0.0002317472+5.82%
90 dana$ -0.00597381449652316-60.01%

Što je Xensei (XSEI)

The first-ever wallet analysis and improvement platform leveraging artificial intelligence in blockchain.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Xensei Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Xensei (XSEI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Xensei (XSEI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Xensei.

Provjerite Xensei predviđanje cijene sada!

XSEI u lokalnim valutama

Xensei (XSEI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Xensei (XSEI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XSEI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Xensei (XSEI)

Koliko Xensei (XSEI) vrijedi danas?
Cijena XSEI uživo u USD je 0.00397986 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XSEI u USD?
Trenutačna cijena XSEI u USD je $ 0.00397986. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Xensei?
Tržišna kapitalizacija za XSEI je $ 79.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XSEI?
Količina u optjecaju za XSEI je 20.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XSEI?
XSEI je postigao ATH cijenu od 0.03898872 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XSEI?
XSEI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XSEI?
24-satni obujam trgovanja za XSEI je -- USD.
Hoće li XSEI još narasti ove godine?
XSEI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XSEI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:41:19 (UTC+8)

Xensei (XSEI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.