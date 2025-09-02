Više o XENO

Xenopus laevis Logotip

Xenopus laevis Cijena (XENO)

Neuvršten

1 XENO u USD cijena uživo:

$0.00039439
$0.00039439$0.00039439
+13.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Xenopus laevis (XENO)
Xenopus laevis (XENO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02291166
$ 0.02291166$ 0.02291166

$ 0
$ 0$ 0

+14.32%

+14.37%

+15.59%

+15.59%

Xenopus laevis (XENO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XENOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XENO je $ 0.02291166, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XENO se promijenio za +14.32% u posljednjih sat vremena, +14.37% u posljednjih 24 sata i +15.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xenopus laevis (XENO)

$ 357.88K
$ 357.88K$ 357.88K

--
----

$ 397.76K
$ 397.76K$ 397.76K

899.58M
899.58M 899.58M

999,823,505.564739
999,823,505.564739 999,823,505.564739

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xenopus laevis je $ 357.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XENO je 899.58M, s ukupnom količinom od 999823505.564739. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 397.76K.

Xenopus laevis (XENO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Xenopus laevis u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Xenopus laevis u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Xenopus laevis u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Xenopus laevis u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+14.37%
30 dana$ 0+35.82%
60 dana$ 0+6.66%
90 dana$ 0--

Što je Xenopus laevis (XENO)

Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump *Xenopus laevis* have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity. Use in research: This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans, ******One of the most significant differences between *Xenopus laevis* and other frogs is its genome, which is *tetraploid*. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event. Regenerative Capabilities: regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes.

Resurs Xenopus laevis (XENO)

Službena web-stranica

Xenopus laevis Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Xenopus laevis (XENO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Xenopus laevis (XENO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Xenopus laevis.

Provjerite Xenopus laevis predviđanje cijene sada!

XENO u lokalnim valutama

Xenopus laevis (XENO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Xenopus laevis (XENO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XENO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Xenopus laevis (XENO)

Koliko Xenopus laevis (XENO) vrijedi danas?
Cijena XENO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XENO u USD?
Trenutačna cijena XENO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Xenopus laevis?
Tržišna kapitalizacija za XENO je $ 357.88K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XENO?
Količina u optjecaju za XENO je 899.58M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XENO?
XENO je postigao ATH cijenu od 0.02291166 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XENO?
XENO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XENO?
24-satni obujam trgovanja za XENO je -- USD.
Hoće li XENO još narasti ove godine?
XENO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XENO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
