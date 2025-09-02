Xenopus laevis (XENO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02291166$ 0.02291166 $ 0.02291166 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +14.32% Promjena cijene (1D) +14.37% Promjena cijene (7D) +15.59% Promjena cijene (7D) +15.59%

Xenopus laevis (XENO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XENOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XENO je $ 0.02291166, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XENO se promijenio za +14.32% u posljednjih sat vremena, +14.37% u posljednjih 24 sata i +15.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xenopus laevis (XENO)

Tržišna kapitalizacija $ 357.88K$ 357.88K $ 357.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 397.76K$ 397.76K $ 397.76K Količina u optjecaju 899.58M 899.58M 899.58M Ukupna količina 999,823,505.564739 999,823,505.564739 999,823,505.564739

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xenopus laevis je $ 357.88K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XENO je 899.58M, s ukupnom količinom od 999823505.564739. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 397.76K.