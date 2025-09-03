XENOMORPH (XENO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01050784$ 0.01050784 $ 0.01050784 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) +2.29% Promjena cijene (7D) +2.88% Promjena cijene (7D) +2.88%

XENOMORPH (XENO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XENOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XENO je $ 0.01050784, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XENO se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +2.29% u posljednjih 24 sata i +2.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XENOMORPH (XENO)

Tržišna kapitalizacija $ 16.55K$ 16.55K $ 16.55K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.55K$ 16.55K $ 16.55K Količina u optjecaju 997.19M 997.19M 997.19M Ukupna količina 997,193,252.991769 997,193,252.991769 997,193,252.991769

Trenutačna tržišna kapitalizacija XENOMORPH je $ 16.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XENO je 997.19M, s ukupnom količinom od 997193252.991769. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.55K.