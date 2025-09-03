XENOMORPH Cijena (XENO)
-0.36%
+2.29%
+2.88%
+2.88%
XENOMORPH (XENO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XENOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XENO je $ 0.01050784, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XENO se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +2.29% u posljednjih 24 sata i +2.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija XENOMORPH je $ 16.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XENO je 997.19M, s ukupnom količinom od 997193252.991769. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.55K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XENOMORPH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XENOMORPH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XENOMORPH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XENOMORPH u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|+2.29%
|30 dana
|$ 0
|+24.22%
|60 dana
|$ 0
|+34.07%
|90 dana
|$ 0
|--
Xeno Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery. Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms. Core Project Components: AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations. Technological Infrastructure: By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.
