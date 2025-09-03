Više o XENO

XENOMORPH Logotip

XENOMORPH Cijena (XENO)

Neuvršten

1 XENO u USD cijena uživo:

--
----
+2.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena XENOMORPH (XENO)
XENOMORPH (XENO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01050784
$ 0.01050784$ 0.01050784

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

+2.29%

+2.88%

+2.88%

XENOMORPH (XENO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XENOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XENO je $ 0.01050784, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XENO se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, +2.29% u posljednjih 24 sata i +2.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XENOMORPH (XENO)

$ 16.55K
$ 16.55K$ 16.55K

--
----

$ 16.55K
$ 16.55K$ 16.55K

997.19M
997.19M 997.19M

997,193,252.991769
997,193,252.991769 997,193,252.991769

Trenutačna tržišna kapitalizacija XENOMORPH je $ 16.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XENO je 997.19M, s ukupnom količinom od 997193252.991769. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.55K.

XENOMORPH (XENO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XENOMORPH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XENOMORPH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XENOMORPH u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XENOMORPH u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.29%
30 dana$ 0+24.22%
60 dana$ 0+34.07%
90 dana$ 0--

Što je XENOMORPH (XENO)

Xeno Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery. Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms. Core Project Components: AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations. Technological Infrastructure: By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs XENOMORPH (XENO)

Službena web-stranica

XENOMORPH Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XENOMORPH (XENO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XENOMORPH (XENO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XENOMORPH.

Provjerite XENOMORPH predviđanje cijene sada!

XENO u lokalnim valutama

XENOMORPH (XENO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XENOMORPH (XENO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XENO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XENOMORPH (XENO)

Koliko XENOMORPH (XENO) vrijedi danas?
Cijena XENO uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XENO u USD?
Trenutačna cijena XENO u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XENOMORPH?
Tržišna kapitalizacija za XENO je $ 16.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XENO?
Količina u optjecaju za XENO je 997.19M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XENO?
XENO je postigao ATH cijenu od 0.01050784 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XENO?
XENO je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XENO?
24-satni obujam trgovanja za XENO je -- USD.
Hoće li XENO još narasti ove godine?
XENO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XENO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

