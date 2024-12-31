XDEFI (XDEFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XDEFI (XDEFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XDEFI (XDEFI) Informacije In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data. Službena web stranica: https://ctrl.xyz/ Kupi XDEFI odmah!

XDEFI (XDEFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XDEFI (XDEFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 856.26K $ 856.26K $ 856.26K Ukupna količina: $ 240.00M $ 240.00M $ 240.00M Količina u optjecaju: $ 130.07M $ 130.07M $ 130.07M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Povijesni maksimum: $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 Povijesni minimum: $ 0.00153848 $ 0.00153848 $ 0.00153848 Trenutna cijena: $ 0.00658306 $ 0.00658306 $ 0.00658306 Saznajte više o cijeni XDEFI (XDEFI)

XDEFI (XDEFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XDEFI (XDEFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XDEFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XDEFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XDEFI tokena, istražite XDEFI cijenu tokena uživo!

XDEFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XDEFI? Naša XDEFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

