XDEFI Cijena (XDEFI)

Neuvršten

1 XDEFI u USD cijena uživo:

$0.00689901
$0.00689901
+1.20%1D
Grafikon aktualnih cijena XDEFI (XDEFI)
XDEFI (XDEFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00153848
24-satna najniža cijena
$ 0.00693206
24-satna najviša cijena

$ 0.00153848
$ 0.00693206
$ 2.37
$ 0.00153848
-0.11%

+1.13%

+1.51%

+1.51%

XDEFI (XDEFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00689254. Tijekom protekla 24 sata, XDEFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00153848 i najviše cijene $ 0.00693206, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XDEFI je $ 2.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00153848.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XDEFI se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, +1.13% u posljednjih 24 sata i +1.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XDEFI (XDEFI)

$ 896.51K
--
$ 1.65M
130.07M
240,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija XDEFI je $ 896.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XDEFI je 130.07M, s ukupnom količinom od 240000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.65M.

XDEFI (XDEFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz XDEFI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz XDEFI u USD iznosila je $ -0.0014790529.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz XDEFI u USD iznosila je $ -0.0033337589.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz XDEFI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.13%
30 dana$ -0.0014790529-21.45%
60 dana$ -0.0033337589-48.36%
90 dana$ 0--

Što je XDEFI (XDEFI)

In October 2024, the $XDEFI token migrated to the $CTRL token on a 1:1 basis. If you still hold any $XDEFI tokens you can migrate them to $CTRL on a 1:1 basis any time until September 2025 using the official migration tool which is available here: https://app.ctrl.xyz/migrate. Ctrl Wallet will cover the gas fees involved with your migration provided that you complete your migration by 31 December 2024. If you are interested in buying the token for Ctrl Wallet, please purchase $CTRL. Please note that any liquidity pools for the $XDEFI token are no longer supported by Ctrl Wallet and you can expect to experience high slippage. ------- XDEFI is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across 14 blockchains. Join more than 100,000 people who trust XDEFI Wallet! One wallet for all of Web3: Swap, send and store more than 10,000 assets on Ethereum, THORChain, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, Doge, Litecoin, Luna2, Luna Classic and Bitcoin Cash. A single gallery for all your NFTs: A single, customisable gallery for your Ethereum, Avalanche, Fantom, Arbitrum, Polygon, Binance Chain and Luna2 NFTs. Permissionless swaps and bridging: Unlimited swaps for all THORChain assets, all within the wallet. XDEFI Wallet is non-custodial: We never have access to your funds. XDEFI Wallet never stores your seed phrase, your password or any private information. You are always in full control of your funds and data.

Resurs XDEFI (XDEFI)

Službena web-stranica

XDEFI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će XDEFI (XDEFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XDEFI (XDEFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XDEFI.

Provjerite XDEFI predviđanje cijene sada!

XDEFI u lokalnim valutama

XDEFI (XDEFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike XDEFI (XDEFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XDEFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o XDEFI (XDEFI)

Koliko XDEFI (XDEFI) vrijedi danas?
Cijena XDEFI uživo u USD je 0.00689254 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XDEFI u USD?
Trenutačna cijena XDEFI u USD je $ 0.00689254. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija XDEFI?
Tržišna kapitalizacija za XDEFI je $ 896.51K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XDEFI?
Količina u optjecaju za XDEFI je 130.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XDEFI?
XDEFI je postigao ATH cijenu od 2.37 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XDEFI?
XDEFI je vidio ATL cijenu od 0.00153848 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XDEFI?
24-satni obujam trgovanja za XDEFI je -- USD.
Hoće li XDEFI još narasti ove godine?
XDEFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XDEFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.