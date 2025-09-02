XDEFI (XDEFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00153848 24-satna najviša cijena $ 0.00693206 Najviša cijena ikada $ 2.37 Najniža cijena $ 0.00153848 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) +1.13% Promjena cijene (7D) +1.51%

XDEFI (XDEFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00689254. Tijekom protekla 24 sata, XDEFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00153848 i najviše cijene $ 0.00693206, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XDEFI je $ 2.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00153848.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XDEFI se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, +1.13% u posljednjih 24 sata i +1.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XDEFI (XDEFI)

Tržišna kapitalizacija $ 896.51K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.65M Količina u optjecaju 130.07M Ukupna količina 240,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XDEFI je $ 896.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XDEFI je 130.07M, s ukupnom količinom od 240000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.65M.