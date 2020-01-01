xCREDI (XCREDI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u xCREDI (XCREDI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

xCREDI (XCREDI) Informacije Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem. Službena web stranica: https://credefi.io Bijela knjiga: https://credefi.gitbook.io/credefi Kupi XCREDI odmah!

xCREDI (XCREDI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za xCREDI (XCREDI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 348.81K $ 348.81K $ 348.81K Ukupna količina: $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M Količina u optjecaju: $ 16.00M $ 16.00M $ 16.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 348.81K $ 348.81K $ 348.81K Povijesni maksimum: $ 0.143297 $ 0.143297 $ 0.143297 Povijesni minimum: $ 0.01628149 $ 0.01628149 $ 0.01628149 Trenutna cijena: $ 0.0218008 $ 0.0218008 $ 0.0218008 Saznajte više o cijeni xCREDI (XCREDI)

xCREDI (XCREDI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike xCREDI (XCREDI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XCREDI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XCREDI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XCREDI tokena, istražite XCREDI cijenu tokena uživo!

