xCREDI (XCREDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02161955 $ 0.02161955 $ 0.02161955 24-satna najniža cijena $ 0.02188881 $ 0.02188881 $ 0.02188881 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02161955$ 0.02161955 $ 0.02161955 24-satna najviša cijena $ 0.02188881$ 0.02188881 $ 0.02188881 Najviša cijena ikada $ 0.143297$ 0.143297 $ 0.143297 Najniža cijena $ 0.01628149$ 0.01628149 $ 0.01628149 Promjena cijene (1H) +0.05% Promjena cijene (1D) +0.44% Promjena cijene (7D) +2.71% Promjena cijene (7D) +2.71%

xCREDI (XCREDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02176071. Tijekom protekla 24 sata, XCREDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02161955 i najviše cijene $ 0.02188881, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCREDI je $ 0.143297, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01628149.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCREDI se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +2.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xCREDI (XCREDI)

Tržišna kapitalizacija $ 326.72K$ 326.72K $ 326.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 326.72K$ 326.72K $ 326.72K Količina u optjecaju 15.00M 15.00M 15.00M Ukupna količina 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija xCREDI je $ 326.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XCREDI je 15.00M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 326.72K.