xCREDI Logotip

xCREDI Cijena (XCREDI)

Neuvršten

1 XCREDI u USD cijena uživo:

$0.02176071
+0.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena xCREDI (XCREDI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:46:25 (UTC+8)

xCREDI (XCREDI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02161955
24-satna najniža cijena
$ 0.02188881
24-satna najviša cijena

$ 0.02161955
$ 0.02188881
$ 0.143297
$ 0.01628149
+0.05%

+0.44%

+2.71%

+2.71%

xCREDI (XCREDI) cijena u stvarnom vremenu je $0.02176071. Tijekom protekla 24 sata, XCREDItrgovalo je između najniže cijene $ 0.02161955 i najviše cijene $ 0.02188881, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XCREDI je $ 0.143297, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01628149.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XCREDI se promijenio za +0.05% u posljednjih sat vremena, +0.44% u posljednjih 24 sata i +2.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu xCREDI (XCREDI)

$ 326.72K
--
$ 326.72K
15.00M
15,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija xCREDI je $ 326.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XCREDI je 15.00M, s ukupnom količinom od 15000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 326.72K.

xCREDI (XCREDI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz xCREDI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz xCREDI u USD iznosila je $ +0.0021794830.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz xCREDI u USD iznosila je $ -0.0007852178.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz xCREDI u USD iznosila je $ -0.00526017203112714.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.44%
30 dana$ +0.0021794830+10.02%
60 dana$ -0.0007852178-3.60%
90 dana$ -0.00526017203112714-19.46%

Što je xCREDI (XCREDI)

Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem.

xCREDI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će xCREDI (XCREDI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših xCREDI (XCREDI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za xCREDI.

Provjerite xCREDI predviđanje cijene sada!

XCREDI u lokalnim valutama

xCREDI (XCREDI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike xCREDI (XCREDI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XCREDI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o xCREDI (XCREDI)

Koliko xCREDI (XCREDI) vrijedi danas?
Cijena XCREDI uživo u USD je 0.02176071 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XCREDI u USD?
Trenutačna cijena XCREDI u USD je $ 0.02176071. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija xCREDI?
Tržišna kapitalizacija za XCREDI je $ 326.72K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XCREDI?
Količina u optjecaju za XCREDI je 15.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XCREDI?
XCREDI je postigao ATH cijenu od 0.143297 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XCREDI?
XCREDI je vidio ATL cijenu od 0.01628149 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XCREDI?
24-satni obujam trgovanja za XCREDI je -- USD.
Hoće li XCREDI još narasti ove godine?
XCREDI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XCREDI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:46:25 (UTC+8)

