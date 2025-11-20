XBT Cijena danas

Trenutačna cijena XBT (XBT) danas je --, s promjenom od 0.48% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XBT u USD je -- po XBT.

XBT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 978,206, s količinom u optjecaju od 999.73M XBT. Tijekom posljednja 24 sata, XBT trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0.00102018 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03015309, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, XBT se kretao +0.42% u posljednjem satu i -19.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu XBT (XBT)

Tržišna kapitalizacija $ 978.21K$ 978.21K $ 978.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 978.21K$ 978.21K $ 978.21K Količina u optjecaju 999.73M 999.73M 999.73M Ukupna količina 999,729,758.48 999,729,758.48 999,729,758.48

