XAYA (WCHI) Informacije In 2013 the XAYA team introduced the world to true blockchain gaming with the Huntercoin experiment. Since then, they have pushed blockchain technologies ahead with several unique innovations. Through several years of R&D, the team proudly presents this new platform where games can run serverless and unstoppable on the blockchain with countless thousands of games and millions of players. Službena web stranica: https://xaya.io Bijela knjiga: https://xaya.io/downloads/XAYA_White_Paper.pdf

XAYA (WCHI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XAYA (WCHI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.93M Ukupna količina: $ 77.30M Količina u optjecaju: $ 57.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.59M Povijesni maksimum: $ 0.766229 Povijesni minimum: $ 0.00152533 Trenutna cijena: $ 0.03354779

XAYA (WCHI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XAYA (WCHI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WCHI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WCHI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

WCHI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WCHI? Naša WCHI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

