XAYA (WCHI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0329633 $ 0.0329633 $ 0.0329633 24-satna najniža cijena $ 0.03414252 $ 0.03414252 $ 0.03414252 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0329633$ 0.0329633 $ 0.0329633 24-satna najviša cijena $ 0.03414252$ 0.03414252 $ 0.03414252 Najviša cijena ikada $ 0.766229$ 0.766229 $ 0.766229 Najniža cijena $ 0.00152533$ 0.00152533 $ 0.00152533 Promjena cijene (1H) -0.12% Promjena cijene (1D) -0.42% Promjena cijene (7D) -4.58% Promjena cijene (7D) -4.58%

XAYA (WCHI) cijena u stvarnom vremenu je $0.03397837. Tijekom protekla 24 sata, WCHItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0329633 i najviše cijene $ 0.03414252, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WCHI je $ 0.766229, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00152533.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WCHI se promijenio za -0.12% u posljednjih sat vremena, -0.42% u posljednjih 24 sata i -4.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XAYA (WCHI)

Tržišna kapitalizacija $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Količina u optjecaju 57.61M 57.61M 57.61M Ukupna količina 77,303,932.0 77,303,932.0 77,303,932.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XAYA je $ 1.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WCHI je 57.61M, s ukupnom količinom od 77303932.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.63M.