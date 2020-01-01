XAVI by Virtuals (XAVI) Tokenomika
XAVI by Virtuals (XAVI) Informacije
XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application.
XAVI by Virtuals (XAVI) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XAVI by Virtuals (XAVI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
XAVI by Virtuals (XAVI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike XAVI by Virtuals (XAVI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj XAVI tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja XAVI tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku XAVI tokena, istražite XAVI cijenu tokena uživo!
XAVI Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide XAVI? Naša XAVI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Zašto biste trebali odabrati MEXC?
MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.