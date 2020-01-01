XAVI by Virtuals (XAVI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XAVI by Virtuals (XAVI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

XAVI by Virtuals (XAVI) Informacije XAVI is an AI Agent specifically designed for crypto enthusiasts and speculators, powered by Ringfence, launched on Virtuals and accelerated by Agentstarter. By leveraging natural language processing and data aggregation from relevant news and social media sites, XAVI transforms fragmented data into actionable insights. It enables users to track trends, analyze interactions, and generate profile summaries that visualize key social dynamics, all through an intuitive web application. Službena web stranica: https://www.agentxavi.ai Bijela knjiga: https://docs.agentxavi.ai Kupi XAVI odmah!

XAVI by Virtuals (XAVI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XAVI by Virtuals (XAVI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 138.46K Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 138.46K Povijesni maksimum: $ 0.00752607 Povijesni minimum: $ 0.00010642 Trenutna cijena: $ 0.00013846

XAVI by Virtuals (XAVI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XAVI by Virtuals (XAVI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XAVI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XAVI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XAVI tokena, istražite XAVI cijenu tokena uživo!

