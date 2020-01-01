Xandeum (XAND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Xandeum (XAND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Xandeum (XAND) Informacije Xandeum is building a scalable, decentralized storage layer for the Solana blockchain. It aims to solve the "blockchain storage trilemma" by providing a solution that is: Scalable: Able to store massive amounts of data (exabytes+) to support data-intensive applications. Smart Contract Native: Seamlessly integrated with Solana's smart contract platform, enabling efficient data interaction for dApps. Random Access: Allows for quick and cost-effective retrieval of specific data within a dataset. Xandeum's liquid staking pool allows SOL holders to earn rewards from both staking and storage fees. It is the first multi-validator pool sharing block rewards with stakers. XAND is the governance token of the Xandeum ecosystem, giving holders voting rights in the Xandeum DAO and enabling them to shape the future of the platform. Službena web stranica: https://www.xandeum.network/ Bijela knjiga: https://docs.xandeum.network/

Xandeum (XAND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Xandeum (XAND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.66M $ 5.66M $ 5.66M Ukupna količina: $ 4.01B $ 4.01B $ 4.01B Količina u optjecaju: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 16.93M $ 16.93M $ 16.93M Povijesni maksimum: $ 0.01842785 $ 0.01842785 $ 0.01842785 Povijesni minimum: $ 0.0022804 $ 0.0022804 $ 0.0022804 Trenutna cijena: $ 0.00419849 $ 0.00419849 $ 0.00419849

Xandeum (XAND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Xandeum (XAND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XAND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XAND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

