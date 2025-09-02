Xandeum (XAND) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00465119 $ 0.00496315 24-satna najniža cijena $ 0.00465119 24-satna najviša cijena $ 0.00496315 Najviša cijena ikada $ 0.01842785 Najniža cijena $ 0.0022804 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) +0.74% Promjena cijene (7D) -1.47%

Xandeum (XAND) cijena u stvarnom vremenu je $0.00485189. Tijekom protekla 24 sata, XANDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00465119 i najviše cijene $ 0.00496315, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XAND je $ 0.01842785, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0022804.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XAND se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +0.74% u posljednjih 24 sata i -1.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Xandeum (XAND)

Tržišna kapitalizacija $ 6.54M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.57M Količina u optjecaju 1.34B Ukupna količina 4,014,995,669.401396

Trenutačna tržišna kapitalizacija Xandeum je $ 6.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XAND je 1.34B, s ukupnom količinom od 4014995669.401396. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.57M.