XANA (XETA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u XANA (XETA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

XANA (XETA) Informacije XANA is a leading global AI-driven Layer-1 infrastructure for the metaverse, empowering billions to engage in a seamless Web3.0 cross-reality economy. Trusted by over 100 major institutions, local governments, global brands, and top IPs. Službena web stranica: https://xana.net/

XANA (XETA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za XANA (XETA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.61M Ukupna količina: $ 4.93B Količina u optjecaju: $ 4.93B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.61M Povijesni maksimum: $ 0.153902 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00032715

XANA (XETA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike XANA (XETA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XETA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XETA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XETA tokena, istražite XETA cijenu tokena uživo!

XETA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XETA? Naša XETA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

