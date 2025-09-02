XANA (XETA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.153902$ 0.153902 $ 0.153902 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.54% Promjena cijene (1D) +10.04% Promjena cijene (7D) +7.84% Promjena cijene (7D) +7.84%

XANA (XETA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XETAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XETA je $ 0.153902, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XETA se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +10.04% u posljednjih 24 sata i +7.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu XANA (XETA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Količina u optjecaju 4.93B 4.93B 4.93B Ukupna količina 4,925,701,908.0 4,925,701,908.0 4,925,701,908.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija XANA je $ 1.71M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XETA je 4.93B, s ukupnom količinom od 4925701908.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.71M.