X8X (X8X) Informacije Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper! Službena web stranica: https://x8currency.io/ Bijela knjiga: https://x8currency.com/wp-content/uploads/X8-Project-TGE-Whitepaper.pdf Kupi X8X odmah!

X8X (X8X) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za X8X (X8X), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 51.10K $ 51.10K $ 51.10K Ukupna količina: $ 85.24M $ 85.24M $ 85.24M Količina u optjecaju: $ 77.59M $ 77.59M $ 77.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 56.14K $ 56.14K $ 56.14K Povijesni maksimum: $ 0.108258 $ 0.108258 $ 0.108258 Povijesni minimum: $ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 Trenutna cijena: $ 0.00065869 $ 0.00065869 $ 0.00065869 Saznajte više o cijeni X8X (X8X)

X8X (X8X) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike X8X (X8X) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj X8X tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja X8X tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku X8X tokena, istražite X8X cijenu tokena uživo!

