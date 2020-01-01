X8X (X8X) Tokenomika

X8X (X8X) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u X8X (X8X), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
X8X (X8X) Informacije

Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper!

Službena web stranica:
https://x8currency.io/
Bijela knjiga:
https://x8currency.com/wp-content/uploads/X8-Project-TGE-Whitepaper.pdf

X8X (X8X) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za X8X (X8X), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 51.10K
Ukupna količina:
$ 85.24M
Količina u optjecaju:
$ 77.59M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 56.14K
Povijesni maksimum:
$ 0.108258
Povijesni minimum:
$ -0.09524590892933231
Trenutna cijena:
$ 0.00065869
X8X (X8X) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike X8X (X8X) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj X8X tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja X8X tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku X8X tokena, istražite X8X cijenu tokena uživo!

X8X Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide X8X? Naša X8X stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.