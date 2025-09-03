X8X (X8X) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.108258$ 0.108258 $ 0.108258 Najniža cijena $ -0.09524590892933231$ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.70% Promjena cijene (7D) -- Promjena cijene (7D) --

X8X (X8X) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, X8Xtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena X8X je $ 0.108258, dok je najniža cijena svih vremena $ -0.09524590892933231.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, X8X se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.70% u posljednjih 24 sata i -- u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu X8X (X8X)

Tržišna kapitalizacija $ 50.61K$ 50.61K $ 50.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.60K$ 55.60K $ 55.60K Količina u optjecaju 77.59M 77.59M 77.59M Ukupna količina 85,240,627.99999999 85,240,627.99999999 85,240,627.99999999

Trenutačna tržišna kapitalizacija X8X je $ 50.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju X8X je 77.59M, s ukupnom količinom od 85240627.99999999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.60K.