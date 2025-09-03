X314 (X314) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00001005 24-satna najniža cijena $ 0.0000102 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.00175976 Najniža cijena $ 0.0000046 Promjena cijene (1H) +0.68% Promjena cijene (1D) +0.57% Promjena cijene (7D) -8.31%

X314 (X314) cijena u stvarnom vremenu je $0.0000102. Tijekom protekla 24 sata, X314trgovalo je između najniže cijene $ 0.00001005 i najviše cijene $ 0.0000102, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena X314 je $ 0.00175976, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000046.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, X314 se promijenio za +0.68% u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i -8.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu X314 (X314)

Tržišna kapitalizacija $ 10.20K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.20K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija X314 je $ 10.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju X314 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.20K.