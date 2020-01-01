X2Y2 (X2Y2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u X2Y2 (X2Y2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

X2Y2 (X2Y2) Informacije X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: Instant push notifications for buys & sells

Integrated rarity ranking and analysis

Bulk sending & listing

X2Y2 (X2Y2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za X2Y2 (X2Y2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 789.05K $ 789.05K $ 789.05K Ukupna količina: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Količina u optjecaju: $ 377.61M $ 377.61M $ 377.61M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Povijesni maksimum: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00208959 $ 0.00208959 $ 0.00208959 Saznajte više o cijeni X2Y2 (X2Y2)

X2Y2 (X2Y2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike X2Y2 (X2Y2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj X2Y2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja X2Y2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku X2Y2 tokena, istražite X2Y2 cijenu tokena uživo!

