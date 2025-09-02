X2Y2 (X2Y2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0020696 24-satna najviša cijena $ 0.00216965 Najviša cijena ikada $ 4.14 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -1.40% Promjena cijene (1D) -2.31% Promjena cijene (7D) -2.76%

X2Y2 (X2Y2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00210968. Tijekom protekla 24 sata, X2Y2trgovalo je između najniže cijene $ 0.0020696 i najviše cijene $ 0.00216965, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena X2Y2 je $ 4.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, X2Y2 se promijenio za -1.40% u posljednjih sat vremena, -2.31% u posljednjih 24 sata i -2.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu X2Y2 (X2Y2)

Tržišna kapitalizacija $ 796.65K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.11M Količina u optjecaju 377.61M Ukupna količina 999,944,301.994302

Trenutačna tržišna kapitalizacija X2Y2 je $ 796.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju X2Y2 je 377.61M, s ukupnom količinom od 999944301.994302. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.11M.