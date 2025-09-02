Više o X2Y2

X2Y2 Informacije o cijeni

X2Y2 Službena web stranica

X2Y2 Tokenomija

X2Y2 Prognoza cijena

X2Y2 Logotip

X2Y2 Cijena (X2Y2)

Neuvršten

1 X2Y2 u USD cijena uživo:

$0.00210971
-2.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena X2Y2 (X2Y2)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:46:09 (UTC+8)

X2Y2 (X2Y2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0020696
24-satna najniža cijena
$ 0.00216965
24-satna najviša cijena

$ 0.0020696
$ 0.00216965
$ 4.14
$ 0
-1.40%

-2.31%

-2.76%

-2.76%

X2Y2 (X2Y2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00210968. Tijekom protekla 24 sata, X2Y2trgovalo je između najniže cijene $ 0.0020696 i najviše cijene $ 0.00216965, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena X2Y2 je $ 4.14, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, X2Y2 se promijenio za -1.40% u posljednjih sat vremena, -2.31% u posljednjih 24 sata i -2.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu X2Y2 (X2Y2)

$ 796.65K
--
$ 2.11M
377.61M
999,944,301.994302
Trenutačna tržišna kapitalizacija X2Y2 je $ 796.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju X2Y2 je 377.61M, s ukupnom količinom od 999944301.994302. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.11M.

X2Y2 (X2Y2) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz X2Y2 u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz X2Y2 u USD iznosila je $ +0.0004494443.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz X2Y2 u USD iznosila je $ +0.0010686816.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz X2Y2 u USD iznosila je $ +0.00060903155937227.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.31%
30 dana$ +0.0004494443+21.30%
60 dana$ +0.0010686816+50.66%
90 dana$ +0.00060903155937227+40.58%

Što je X2Y2 (X2Y2)

X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits

Resurs X2Y2 (X2Y2)

Službena web-stranica

X2Y2 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će X2Y2 (X2Y2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših X2Y2 (X2Y2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za X2Y2.

Provjerite X2Y2 predviđanje cijene sada!

X2Y2 u lokalnim valutama

X2Y2 (X2Y2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike X2Y2 (X2Y2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o X2Y2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o X2Y2 (X2Y2)

Koliko X2Y2 (X2Y2) vrijedi danas?
Cijena X2Y2 uživo u USD je 0.00210968 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena X2Y2 u USD?
Trenutačna cijena X2Y2 u USD je $ 0.00210968. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija X2Y2?
Tržišna kapitalizacija za X2Y2 je $ 796.65K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za X2Y2?
Količina u optjecaju za X2Y2 je 377.61M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za X2Y2?
X2Y2 je postigao ATH cijenu od 4.14 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za X2Y2?
X2Y2 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za X2Y2?
24-satni obujam trgovanja za X2Y2 je -- USD.
Hoće li X2Y2 još narasti ove godine?
X2Y2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte X2Y2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
X2Y2 (X2Y2) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

