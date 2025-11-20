X1000 Cijena danas

Trenutačna cijena X1000 (X1000) danas je $ 0.00154314, s promjenom od 4.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije X1000 u USD je $ 0.00154314 po X1000.

X1000 trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 13,885,992, s količinom u optjecaju od 9.00B X1000. Tijekom posljednja 24 sata, X1000 trgovao je između $ 0.00140015 (niska) i $ 0.00155527 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00198036, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00023867.

U kratkoročnim performansama, X1000 se kretao +0.93% u posljednjem satu i -5.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu X1000 (X1000)

Tržišna kapitalizacija $ 13.89M$ 13.89M $ 13.89M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.89M$ 13.89M $ 13.89M Količina u optjecaju 9.00B 9.00B 9.00B Ukupna količina 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326 8,999,998,147.428326

