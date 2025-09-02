X World Games (XWG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.289575$ 0.289575 $ 0.289575 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.55% Promjena cijene (1D) +2.94% Promjena cijene (7D) +1.13% Promjena cijene (7D) +1.13%

X World Games (XWG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XWGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XWG je $ 0.289575, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XWG se promijenio za +0.55% u posljednjih sat vremena, +2.94% u posljednjih 24 sata i +1.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu X World Games (XWG)

Tržišna kapitalizacija $ 195.64K$ 195.64K $ 195.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 568.78K$ 568.78K $ 568.78K Količina u optjecaju 3.42B 3.42B 3.42B Ukupna količina 9,938,481,614.0 9,938,481,614.0 9,938,481,614.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija X World Games je $ 195.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XWG je 3.42B, s ukupnom količinom od 9938481614.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 568.78K.