X Trade AI (XTRADE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00893922$ 0.00893922 $ 0.00893922 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.01% Promjena cijene (7D) +5.10% Promjena cijene (7D) +5.10%

X Trade AI (XTRADE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XTRADEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XTRADE je $ 0.00893922, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XTRADE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.01% u posljednjih 24 sata i +5.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu X Trade AI (XTRADE)

Tržišna kapitalizacija $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.23K$ 9.23K $ 9.23K Količina u optjecaju 999.74M 999.74M 999.74M Ukupna količina 999,743,447.802571 999,743,447.802571 999,743,447.802571

Trenutačna tržišna kapitalizacija X Trade AI je $ 9.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XTRADE je 999.74M, s ukupnom količinom od 999743447.802571. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.23K.