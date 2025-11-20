X Pepe Cijena danas

Trenutačna cijena X Pepe (XPE) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XPE u USD je -- po XPE.

X Pepe trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,932.35, s količinom u optjecaju od 42.07T XPE. Tijekom posljednja 24 sata, XPE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, XPE se kretao -- u posljednjem satu i 0.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu X Pepe (XPE)

Tržišna kapitalizacija $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Količina u optjecaju 42.07T 42.07T 42.07T Ukupna količina 42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija X Pepe je $ 10.93K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XPE je 42.07T, s ukupnom količinom od 42069000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.93K.