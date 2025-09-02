X Money (XMONEY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01188658 $ 0.01188658 $ 0.01188658 24-satna najniža cijena $ 0.055269 $ 0.055269 $ 0.055269 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01188658$ 0.01188658 $ 0.01188658 24-satna najviša cijena $ 0.055269$ 0.055269 $ 0.055269 Najviša cijena ikada $ 0.840374$ 0.840374 $ 0.840374 Najniža cijena $ 0.01188658$ 0.01188658 $ 0.01188658 Promjena cijene (1H) -0.74% Promjena cijene (1D) +19.70% Promjena cijene (7D) +27.76% Promjena cijene (7D) +27.76%

X Money (XMONEY) cijena u stvarnom vremenu je $0.052799. Tijekom protekla 24 sata, XMONEYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01188658 i najviše cijene $ 0.055269, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XMONEY je $ 0.840374, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01188658.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XMONEY se promijenio za -0.74% u posljednjih sat vremena, +19.70% u posljednjih 24 sata i +27.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu X Money (XMONEY)

Tržišna kapitalizacija $ 529.29K$ 529.29K $ 529.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 529.29K$ 529.29K $ 529.29K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija X Money je $ 529.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XMONEY je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 529.29K.