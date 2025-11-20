WuAI Cijena danas

Trenutačna cijena WuAI (WUAI) danas je $ 0.00005597, s promjenom od 5.88% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WUAI u USD je $ 0.00005597 po WUAI.

WuAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 46,829, s količinom u optjecaju od 832.91M WUAI. Tijekom posljednja 24 sata, WUAI trgovao je između $ 0.00005596 (niska) i $ 0.00006173 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00037629, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0000559.

U kratkoročnim performansama, WUAI se kretao -1.98% u posljednjem satu i -19.28% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu WuAI (WUAI)

Tržišna kapitalizacija $ 46.83K$ 46.83K $ 46.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.82K$ 55.82K $ 55.82K Količina u optjecaju 832.91M 832.91M 832.91M Ukupna količina 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511 992,907,818.0421511

Trenutačna tržišna kapitalizacija WuAI je $ 46.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WUAI je 832.91M, s ukupnom količinom od 992907818.0421511. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.82K.