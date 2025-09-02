WTF Opossum (WTFO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0016447 24-satna najviša cijena $ 0.00173382 Najviša cijena ikada $ 0.0019441 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +3.31% Promjena cijene (1D) +1.54% Promjena cijene (7D) +9.88%

WTF Opossum (WTFO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00169917. Tijekom protekla 24 sata, WTFOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0016447 i najviše cijene $ 0.00173382, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WTFO je $ 0.0019441, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WTFO se promijenio za +3.31% u posljednjih sat vremena, +1.54% u posljednjih 24 sata i +9.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu WTF Opossum (WTFO)

Tržišna kapitalizacija $ 1.44M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.44M Količina u optjecaju 853.65M Ukupna količina 853,645,251.401828

Trenutačna tržišna kapitalizacija WTF Opossum je $ 1.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WTFO je 853.65M, s ukupnom količinom od 853645251.401828. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.44M.