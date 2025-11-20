Wrapped Zedxion Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped Zedxion (WZEDX) danas je $ 0.433237, s promjenom od 0.51% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WZEDX u USD je $ 0.433237 po WZEDX.

Wrapped Zedxion trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26,546,783, s količinom u optjecaju od 61.27M WZEDX. Tijekom posljednja 24 sata, WZEDX trgovao je između $ 0.420907 (niska) i $ 0.436345 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.55216, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.223268.

U kratkoročnim performansama, WZEDX se kretao +0.51% u posljednjem satu i -6.25% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped Zedxion (WZEDX)

Tržišna kapitalizacija $ 26.55M$ 26.55M $ 26.55M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.96B$ 1.96B $ 1.96B Količina u optjecaju 61.27M 61.27M 61.27M Ukupna količina 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0 4,512,781,925.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped Zedxion je $ 26.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WZEDX je 61.27M, s ukupnom količinom od 4512781925.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.96B.