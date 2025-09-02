Wrapped XRP (WXRP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.618381 $ 0.618381 $ 0.618381 24-satna najniža cijena $ 2.83 $ 2.83 $ 2.83 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.618381$ 0.618381 $ 0.618381 24-satna najviša cijena $ 2.83$ 2.83 $ 2.83 Najviša cijena ikada $ 18.37$ 18.37 $ 18.37 Najniža cijena $ 0.124627$ 0.124627 $ 0.124627 Promjena cijene (1H) +357.15% Promjena cijene (1D) +2.00% Promjena cijene (7D) -1.49% Promjena cijene (7D) -1.49%

Wrapped XRP (WXRP) cijena u stvarnom vremenu je $2.83. Tijekom protekla 24 sata, WXRPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.618381 i najviše cijene $ 2.83, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WXRP je $ 18.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.124627.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WXRP se promijenio za +357.15% u posljednjih sat vremena, +2.00% u posljednjih 24 sata i -1.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped XRP (WXRP)

Tržišna kapitalizacija $ 50.82M$ 50.82M $ 50.82M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 50.82M$ 50.82M $ 50.82M Količina u optjecaju 17.95M 17.95M 17.95M Ukupna količina 17,947,559.108324 17,947,559.108324 17,947,559.108324

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped XRP je $ 50.82M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WXRP je 17.95M, s ukupnom količinom od 17947559.108324. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.82M.