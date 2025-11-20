Wrapped XPL Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped XPL (WXPL) danas je $ 0.245383, s promjenom od 0.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WXPL u USD je $ 0.245383 po WXPL.

Wrapped XPL trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,825,047, s količinom u optjecaju od 98.18M WXPL. Tijekom posljednja 24 sata, WXPL trgovao je između $ 0.218044 (niska) i $ 0.258619 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.69, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.216163.

U kratkoročnim performansama, WXPL se kretao -0.40% u posljednjem satu i -6.03% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped XPL (WXPL)

Tržišna kapitalizacija $ 23.83M$ 23.83M $ 23.83M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.83M$ 23.83M $ 23.83M Količina u optjecaju 98.18M 98.18M 98.18M Ukupna količina 98,177,041.33142932 98,177,041.33142932 98,177,041.33142932

