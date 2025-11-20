Wrapped XOC Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped XOC (WXOC) danas je $ 0.210963, s promjenom od 0.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WXOC u USD je $ 0.210963 po WXOC.

Wrapped XOC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,751,048, s količinom u optjecaju od 17.78M WXOC. Tijekom posljednja 24 sata, WXOC trgovao je između $ 0.202281 (niska) i $ 0.213185 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.258007, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.201105.

U kratkoročnim performansama, WXOC se kretao +0.17% u posljednjem satu i -4.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped XOC (WXOC)

Tržišna kapitalizacija $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.75M$ 3.75M $ 3.75M Količina u optjecaju 17.78M 17.78M 17.78M Ukupna količina 17,780,466.4986921 17,780,466.4986921 17,780,466.4986921

