Wrapped USDM (WUSDM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wrapped USDM (WUSDM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wrapped USDM (WUSDM) Informacije Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM. Službena web stranica: https://mountainprotocol.com Kupi WUSDM odmah!

Wrapped USDM (WUSDM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wrapped USDM (WUSDM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.22M Ukupna količina: $ 1.13M Količina u optjecaju: $ 1.13M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.22M Povijesni maksimum: $ 1.52 Povijesni minimum: $ 0.929612 Trenutna cijena: $ 1.081 Saznajte više o cijeni Wrapped USDM (WUSDM)

Wrapped USDM (WUSDM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wrapped USDM (WUSDM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj WUSDM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja WUSDM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku WUSDM tokena, istražite WUSDM cijenu tokena uživo!

WUSDM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide WUSDM? Naša WUSDM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte WUSDM predviđanje cijene tokena odmah!

