Wrapped USDM (WUSDM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.081 24-satna najniža cijena $ 1.1 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.52 Najniža cijena $ 0.929612 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +1.45% Promjena cijene (7D) +1.43%

Wrapped USDM (WUSDM) cijena u stvarnom vremenu je $1.097. Tijekom protekla 24 sata, WUSDMtrgovalo je između najniže cijene $ 1.081 i najviše cijene $ 1.1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WUSDM je $ 1.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.929612.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WUSDM se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +1.45% u posljednjih 24 sata i +1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped USDM (WUSDM)

Tržišna kapitalizacija $ 1.24M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.24M Količina u optjecaju 1.13M Ukupna količina 1,127,997.510110314

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped USDM je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WUSDM je 1.13M, s ukupnom količinom od 1127997.510110314. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.