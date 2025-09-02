Više o WUSDM

Wrapped USDM Logotip

Wrapped USDM Cijena (WUSDM)

Neuvršten

1 WUSDM u USD cijena uživo:

$1.097
$1.097$1.097
+1.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wrapped USDM (WUSDM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:23:46 (UTC+8)

Wrapped USDM (WUSDM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.081
$ 1.081$ 1.081
24-satna najniža cijena
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24-satna najviša cijena

$ 1.081
$ 1.081$ 1.081

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0.929612
$ 0.929612$ 0.929612

-0.10%

+1.45%

+1.43%

+1.43%

Wrapped USDM (WUSDM) cijena u stvarnom vremenu je $1.097. Tijekom protekla 24 sata, WUSDMtrgovalo je između najniže cijene $ 1.081 i najviše cijene $ 1.1, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WUSDM je $ 1.52, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.929612.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WUSDM se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +1.45% u posljednjih 24 sata i +1.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped USDM (WUSDM)

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

--
----

$ 1.24M
$ 1.24M$ 1.24M

1.13M
1.13M 1.13M

1,127,997.510110314
1,127,997.510110314 1,127,997.510110314

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped USDM je $ 1.24M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WUSDM je 1.13M, s ukupnom količinom od 1127997.510110314. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.24M.

Wrapped USDM (WUSDM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Wrapped USDM u USD iznosila je $ +0.01571819.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Wrapped USDM u USD iznosila je $ +0.0158927875.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Wrapped USDM u USD iznosila je $ +0.0168367560.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Wrapped USDM u USD iznosila je $ +0.0193027127631829.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01571819+1.45%
30 dana$ +0.0158927875+1.45%
60 dana$ +0.0168367560+1.53%
90 dana$ +0.0193027127631829+1.79%

Što je Wrapped USDM (WUSDM)

Wrapped USDM is an ERC4626 vault token for USDM deposit. wUSDM is more easily used on DeFi than the rebasing token USDM.

Resurs Wrapped USDM (WUSDM)

Wrapped USDM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wrapped USDM (WUSDM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wrapped USDM (WUSDM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wrapped USDM.

Provjerite Wrapped USDM predviđanje cijene sada!

WUSDM u lokalnim valutama

Wrapped USDM (WUSDM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wrapped USDM (WUSDM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WUSDM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wrapped USDM (WUSDM)

Koliko Wrapped USDM (WUSDM) vrijedi danas?
Cijena WUSDM uživo u USD je 1.097 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WUSDM u USD?
Trenutačna cijena WUSDM u USD je $ 1.097. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wrapped USDM?
Tržišna kapitalizacija za WUSDM je $ 1.24M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WUSDM?
Količina u optjecaju za WUSDM je 1.13M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WUSDM?
WUSDM je postigao ATH cijenu od 1.52 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WUSDM?
WUSDM je vidio ATL cijenu od 0.929612 USD.
Koliki je obujam trgovanja za WUSDM?
24-satni obujam trgovanja za WUSDM je -- USD.
Hoće li WUSDM još narasti ove godine?
WUSDM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WUSDM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Wrapped USDM (WUSDM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.