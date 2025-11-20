Wrapped TAC Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped TAC (WTAC) danas je $ 0.00432938, s promjenom od 8.85% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WTAC u USD je $ 0.00432938 po WTAC.

Wrapped TAC trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 908,144, s količinom u optjecaju od 209.76M WTAC. Tijekom posljednja 24 sata, WTAC trgovao je između $ 0.00424774 (niska) i $ 0.00480084 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0173277, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00403269.

U kratkoročnim performansama, WTAC se kretao -0.47% u posljednjem satu i -15.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped TAC (WTAC)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped TAC je $ 908.14K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WTAC je 209.76M, s ukupnom količinom od 209762901.6335362. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 908.14K.