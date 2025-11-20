Wrapped stkscUSD Cijena danas

Trenutačna cijena Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD) danas je $ 1.014, s promjenom od 0.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije WSTKSCUSD u USD je $ 1.014 po WSTKSCUSD.

Wrapped stkscUSD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,856,314, s količinom u optjecaju od 3.80M WSTKSCUSD. Tijekom posljednja 24 sata, WSTKSCUSD trgovao je između $ 1.014 (niska) i $ 1.017 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.025, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.229854.

U kratkoročnim performansama, WSTKSCUSD se kretao +0.00% u posljednjem satu i -0.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Wrapped stkscUSD (WSTKSCUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.86M$ 3.86M $ 3.86M Količina u optjecaju 3.80M 3.80M 3.80M Ukupna količina 3,804,070.026972 3,804,070.026972 3,804,070.026972

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped stkscUSD je $ 3.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSTKSCUSD je 3.80M, s ukupnom količinom od 3804070.026972. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.86M.