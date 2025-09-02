Wrapped stETH (WSTETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 5,126.82 24-satna najviša cijena $ 5,423.06 Najviša cijena ikada $ 7,256.02 Najniža cijena $ 558.54 Promjena cijene (1H) +0.50% Promjena cijene (1D) -1.78% Promjena cijene (7D) -0.17%

Wrapped stETH (WSTETH) cijena u stvarnom vremenu je $5,321.94. Tijekom protekla 24 sata, WSTETHtrgovalo je između najniže cijene $ 5,126.82 i najviše cijene $ 5,423.06, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSTETH je $ 7,256.02, dok je najniža cijena svih vremena $ 558.54.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSTETH se promijenio za +0.50% u posljednjih sat vremena, -1.78% u posljednjih 24 sata i -0.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped stETH (WSTETH)

Tržišna kapitalizacija $ 16.94B Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.94B Količina u optjecaju 3.18M Ukupna količina 3,180,429.830139138

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped stETH je $ 16.94B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSTETH je 3.18M, s ukupnom količinom od 3180429.830139138. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.94B.