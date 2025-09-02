Wrapped STEAMX (WSTEAMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.054952 24-satna najniža cijena $ 0.057328 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.054952 24-satna najviša cijena $ 0.057328 Najviša cijena ikada $ 0.08285 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +4.32% Promjena cijene (7D) -11.24%

Wrapped STEAMX (WSTEAMX) cijena u stvarnom vremenu je $0.057328. Tijekom protekla 24 sata, WSTEAMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.054952 i najviše cijene $ 0.057328, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WSTEAMX je $ 0.08285, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WSTEAMX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +4.32% u posljednjih 24 sata i -11.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wrapped STEAMX (WSTEAMX)

Tržišna kapitalizacija $ 11.86M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.86M Količina u optjecaju 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wrapped STEAMX je $ 11.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju WSTEAMX je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.86M.